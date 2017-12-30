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Demir Sopalarla Ev Soydular

Öldürmekle tehdit ettiler

Demir Sopalarla Ev Soydular

Öldürmekle tehdit ettiler

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:56
Demir Sopalarla Ev Soydular
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OZANKÖY’DE SOYGUN 

Ozanköy’de 27 Aralık sabahı saat 05.00 sıralarında Beloran Mevki Şahin Villaları no-8 adresinde soygun meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, Segun Akınsoyınu’ya ait eve gelen W.B.S, O.W.A. ve üç erkek şahıs, evin balkon sürme kapı camını çaldıktan sonra, Uthman Abiola Adewale’nin kapıyı açmasının ardından tahta ve demir sopalarla eve girerek koltuk üzerinde uyuyan Monassey Ndaholo Salawu’yu darp ettikten sonra, her iki şahsı yüz üstü yere yatırıp öldürmekle tehdit etti.

Daha sonra, masa üzerinde bulunan Salawu’ye ait 520 Euro ve 195 TL nakit parayı çalıp olay yerinden kaçan şahıslardan W.B.S. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Son Güncelleme: 30.12.2017 14:01
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