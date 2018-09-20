Demir hırsızları 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dumlupınar bölgesinde bir inşaattan demir çalarken suçüstü yakalanan zanlı Ahmet Devecigiller ve Ahmet Karacuva tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlılar Ahmet Devecigiller ve Ahmet Karacuva’nın 20 Eylül 2018 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Candemir Sokak Dumlupinar adresinde bulunan Mehmetçik Development'e ait inşaattan henüz miktarı tespit edilemeyen etriye demirlerini kullanımlarında bulunan JH 067 plakalı araç içerisine yükledikleri esnada polisi fark etmeleri üzerine bahse konu araca binip kaçmaya başladıktan sonra yakalanıp suşüstü tutuklanadıklarını söyledi. Polis zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde bulunan etriye demirleri ile muhtelif demir hurda malzemelerinin emare olarak zapt edildiğini ve başlatılan tahkikatın halen daha devam ettiğini belirterek zanlıların ilk etapda 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.