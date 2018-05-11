Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Firariyi Güney'e kaçırdılar
FİRARİYİ GÜNEY'E KAÇIRDILAR
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner256

Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi

Yarım inşaatları mesken tutarak Boğazköy ve Çatalköy’de üç inşaattan yüklü miktarda demir çaldığı tespit edilen İsa Akdeniz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Akdeniz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi

Yarım inşaatları mesken tutarak Boğazköy ve Çatalköy’de üç inşaattan yüklü miktarda demir çaldığı tespit edilen İsa Akdeniz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Akdeniz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 21:05
Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yarım inşaatları mesken tutarak Boğazköy ve Çatalköy’de üç inşaattan yüklü miktarda demir çaldığı tespit edilen İsa Akdeniz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Akdeniz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakol’unda görevli polis memuru Sami Güneş, zanlı İsa Akdeniz’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Sami Güneş, zanlı Akdeniz’in 6 Mayıs tarihinde saat 02.00 sıralarında H.Ç.’ye ait Boğazköy’de Gökkuşağı sokak üzerinde yapım aşamasında

olan bir inşaatın karkasında bulunan 520 kilo ağırlığında demirleri çaldığını söyledi. Güneş, zanlının yine aynı saatlerde Boğazköy’de A.V.’ye ait Bahçelievler sokakta bulunan yapım halindeki inşaatın alanında muhafaza edilen 2 bin 500 kilo ağırlığında bükülmüş demirleri çaldığını kaydetti.

Zanlının yapılan soruşturmanın ardından çaldığı demirlerin bir kısmı ile Haspolat’ta yakalandığını kaydeden Güneş, Akdeniz’in gönüllü ifade verdiğini ve kendisine yardımcı olan şahsın kardeşi olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yturt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Akdeniz, yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
BoğazköyçatalköyHırsızDemirİsa Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firariyi Güney'e kaçırdılar
Firariyi Güney'e kaçırdılar
Sahte emlakçı 7 gün daha tutuklu kalacak
Sahte emlakçı 7 gün daha tutuklu kalacak
Postacı 5 gün daha tutuklu kalacak
Postacı 5 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak
Sahte belge zanlısı teminata bağlandı
Sahte belge zanlısı teminata bağlandı
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim