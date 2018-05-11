Demir hırsızı teminat şartlarını yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yarım inşaatları mesken tutarak Boğazköy ve Çatalköy’de üç inşaattan yüklü miktarda demir çaldığı tespit edilen İsa Akdeniz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Akdeniz, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakol’unda görevli polis memuru Sami Güneş, zanlı İsa Akdeniz’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Sami Güneş, zanlı Akdeniz’in 6 Mayıs tarihinde saat 02.00 sıralarında H.Ç.’ye ait Boğazköy’de Gökkuşağı sokak üzerinde yapım aşamasında

olan bir inşaatın karkasında bulunan 520 kilo ağırlığında demirleri çaldığını söyledi. Güneş, zanlının yine aynı saatlerde Boğazköy’de A.V.’ye ait Bahçelievler sokakta bulunan yapım halindeki inşaatın alanında muhafaza edilen 2 bin 500 kilo ağırlığında bükülmüş demirleri çaldığını kaydetti.

Zanlının yapılan soruşturmanın ardından çaldığı demirlerin bir kısmı ile Haspolat’ta yakalandığını kaydeden Güneş, Akdeniz’in gönüllü ifade verdiğini ve kendisine yardımcı olan şahsın kardeşi olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yturt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Akdeniz, yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.