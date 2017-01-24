‘Zaza’ dehşet saçtı



Ali Hıdır Yorun, alacağı olduğu iddia edilen taksici Osman Yıldırım’ı adım adım takip etti ve kasığından bıçaklayarak kaçtıGazimağusa’da alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kan aktı. Osman Yıldırım adlı taksi sürücüsünden alacağı olduğu iddia edilen Zaza lakaplı Ali Hıdır Yorun dehşet saçtı. Yıldırım’ı adım adım takip eden Yorun, ve aracına bineceği esnada yanına giderek kasığından bıçakladı. Olay dün gece 22.30 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleşti. Osman Yıldırım isimli taksici, Barış Gücü’ne ait alanın karşısında bulunan bir işletmeye girmek için aracını park etti. Yıldırım, girdiği işletmeden çıktığında aracına doğru ilerlerken karşısında vereceklisi olduğu iddia edilen Ali Hıdır Torun’u gördü. Aracın yanında bekleyen Torun, bıçağını Yıldırım’ın kasığına sapladı.Diyalog muhabirinin olay yerindeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre bıçaklama olayının ardından Ali Hıdır Tosun olay yerinden kaçmaya çalıştı. Osman Yıldırım isimli taksici ise kasığına aldığı bıçak darbesinin ardından etraftakilere “Beni hastaneye götürün” diye seslenmeye çalıştı. Yürümeye çalışan Yıldırım, iki adım atmasının ardından takatini kaybedip yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Yıldırım’a bölgedeki vatandaşlar müdahale etti. Görgü tanıkları, hemen ambulansı ve polisi arayarak olayı bildirdi.Olayın ardından sağlık ekipleri Osman Yıldırım’ın bıçaklandığı yere gelerek yaralıyı ambulansa yükledi. Önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılması düşünülen Yıldırım, durumu ağır olduğu için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil ameliyata alınan Yıldırım’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zaza yakalandıÖte yandan Yıldırım’ı bıçaklayan ve olay yerinden Ali Hıdır Torun, Gazimağusa polisinin gerçekleştirdiği sıkı takip sonucu kısa sürede yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan ‘Zaza’ lakaplı Torun’un bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.Diyalog