Polisiye Olaylar:
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10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33

Değirmenlik’te Arsa Kavgası...2 YARALI, 3 TUTUKLU

Değirmenlik'te Arsa Kavgası...2 YARALI, 3 TUTUKLU
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2 HAFİF YARALI, 3 TUTUKLU

Değirmenlik’te M.Ş.'nin (E-32), önceden aralarında arsa konusunda husumeti bulunan O.B.(E-34)’nin kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile O.B.’ye yardım için orada bulunan İ.D.(E-28) ile tartışıp kavga ettikten sonra av tüfeği ile İ.D.’ye doğru 30 metre mesafeden iki el ateş ettiği bildirildi.

Polis açıklamasında, dün saat 19.45 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Taş Ocakları Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D’nin olaydan yara almadan uzaklaştığı sırada, M.Ş, sesleri duyup olay yerine gelen O.B. ve eşi H.B’ye de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el daha ateş etti.

Açılan ateş sonrası O.B. sağ kolundan, karın bölgesi ile her iki ayağından, eşi H.B. ise sol kol bileğinden hafif şekilde yaralandı.

O.B. ve H.B.’ye, M.Ş. tarafından ateş edilmesi üzerine İ.D. de, O.B.’nin evine giderek salonda muhafaza edilen O.B’ye ait av tüfeğini alıp dışarı çıkarak kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdı.

Olayda yaralanan O.B. ve eşi H.B. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu edildi.

M.Ş.(E-32), İ.D.(E-28) ve adına kayıt ateşli silahı salim yerde muhafaza etmeyen O.B.(E-34) tutuklandı.

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