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Değer tutuklu yargılanacak

Gemici olduğunu beyan ederek dün ülkeye yanlışlıkla giriş yaptığı esnada üzerinde 8 gram Hintkeneviri ile yakalanan Murat Değer aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Değer tutuklu yargılanacak

Gemici olduğunu beyan ederek dün ülkeye yanlışlıkla giriş yaptığı esnada üzerinde 8 gram Hintkeneviri ile yakalanan Murat Değer aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 19:27
Değer tutuklu yargılanacak

Değer tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gemici olduğunu beyan ederek dün ülkeye yanlışlıkla giriş yaptığı esnada üzerinde 8 gram Hintkeneviri ile yakalanan Murat Değer aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

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Aleyhinde alınan 2 gün tutukluluk süresi dolan zanlı Değer bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, mahkemede verdiği ifadede zanlı Murat Değer’in Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, zanlının giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpeğin tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından üzerinin arandığını söyledi. Duman, Değer’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonunun kemerinin altında gizlenmiş vaziyette 8 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti. Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten Duman, yapılan sorgulamada suçunu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini soruşturmanın tamamlanarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu. Talebin ardından söz hakkı alan zanlı, işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu ve Türkiye’de bakmakla yükümlü kişilerin olduğunu söyledi

Değer, Türkiye’ye iade edilme talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal bir bağı olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat DeğerHintkeneviri
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