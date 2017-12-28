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Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası

Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası

28 Aralık 2017 Perşembe 21:25
Define Avcılarına 3’er Ay Hapis Cezası
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent bölgesinde bulunan Bufavento Kalesindeki bir mağarada define aradıkları tespit edilen sanıklar Ercan Gürler, Kenan Karataç ve Sefa Çelik hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyeti, oybirliğiyle sanıkları 3’er ay hapis cezasına çarpıtırdı.

Kararı okuyan Yargıç Pınar Beyoğlu, sanıkların Temmuz ayı 2016 tarihinde Bufavento Kalesinde mağarada define aradıkları tespit edilerek yakalandıklarını söyledi. Yargıç, sanıkların define aradığı mağarada jeneratör, piknik buzluğu ve kazı işlerinde kullanılan aletler bulunduğunu dile getirdi. Tutuklanan sanıkların ifadelerinde savaş döneminde Rumlardan kalan ganimet altınları aradıklarını söylediklerini kaydeden Yargıç, sanıkların eski eserler yasasına aykırı hareket etmek suçundan yargılandıklarını ifade etti. Sanıkların işlenen suçta rollerine bakıldığını, sanık Ercan Güler’in bir Rum şahsın 1974 yılında mağarada bıraktığı altınları aramayı kabul ettiğini, diğer iki sanığa söylediğini ve diğer sanıkların da böylelikle suça iştirak ettiğini dile getirdi. Yargıç, sanık Güler’in ilk etapta suçunu kabul ettiğini, diğer iki sanığın ise suçlarını kabul etmeyip yargı aşamasında kabul ettiklerini belirterek, define aramaya teşvik eden ismin Güler olmasına rağmen bu nedenden dolayı ceza takdir ederken sanıklar arasında ayrım yapmayacaklarını dile getirdi. Yargıç, Eski Eserler Yasasına aykırı hareket etmek suçunun 10 yıla kadar hapis ve 400 TL para cezası öngördüğünü belirten Beyoğlu, ceza ve para cezası arasındaki farktan dolayı yasal mevzuatın incelenmesi gerektiğini vurguladı. Sanıkların 9 Kasım 2017 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı beklediklerini kaydeden Yargıç, tüm olgular ışığında sanıkları suçlu bulup mahkûm ettikleri davadan 3’er ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Sanıklar, 29 Temmuz 2016 tarihinde yakalanmış, kayaları kazarak mağara haline dönüştürmüştü. Kimsenin fark etmemesi için mağarayı ağaçlarla saklayan define avcıları Orman Dairesi personeli tarafından fark edilmişti.

Son Güncelleme: 28.12.2017 22:41
Anahtar Kelimeler:
Ercan GürlerKenan KarataçSefa ÇelikBufavento KalesiTarihi Eser
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