Dede üzerinde kullanılan şok cihazı mahkemeye emare sunuldu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olan 5 sanığın ilk tahkikat (PI) duruşmasına devam edildi…

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan Bin TL borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına bugün de devam edildi. bugünkü oturumda, İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak tarafından 3 tanık daha dinletildi. Dünkü oturumda, sanık Nidai Şanlı’nın, olay günü Dede üzerinde kullandığı ve ardından yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı zaman İngiliz Üslerinde kamışlıklar içine attığını itiraf ettiği şok cihazı ile sanık Onur Körkurt’un polise verdiği 3 sayfalık ilk gönüllü ifadesi mahkemeye emare sunuldu. Duruşmaya devam edilmek üzere dava bugüne tehir edildi.

Yalap: “İri yapılı genç siyahi gence vuruyordu ve ‘Bunun bedelini ağır ödeyeceksin’ diyordu”

İddia Makamı dünkü PI duruşmasında Kennedy T. Dede’nin evinden kaçırılmasına şahit olan ikinci görgü tanığını dinletti. Dede’nin kalmakta olduğu apartmanın karşı apartmanında kalan Ayfer Yalap, 29 Ocak 2018 tarihinde gece eşi ve çocuklarıyla oturduğunu sırada dışarıdan sesler geldiğini ancak ilk başta sesleri önemsemediğini söyledi. Daha sonra çığlıkların çoğalmaya başladığını ve bunun üzerine balkona çıktığını söyleyen Yalap, karşıdaki Kuzenler Apartmanından 3 kişinin çıktığını ve yanlarında ise siyahi bir gencin olduğunu, siyahi gencin çok bağırdığını ve yardım istediğini anlattı. Yalap, 3 kişinin birlikte siyahi genci dövdüğünü ancak içlerinden iri yapılı bir kişinin siyahi genci daha çok dövdüğünü ve her vuruşunda iri yapılı gencin siyahi gence “Bunun bedelini ağır ödeyeceksin” dediğini ve çok sinirli olduğunu anlattı. Akabinde iri yapılı gencin siyahi gence yumruk vurduğunu ve siyahi gencin o an bayıldığını ve bir daha sesinin çıkmadığını ifade eden Yalap, arabadan 1 kişinin daha indiğini ve iri yapılı gencin “Bindirin arabaya da gidelim” dediğini ve siyahi genci arabaya koyarak hızla uzaklaştıklarını gördüğünü anlattı.

Kaçar: “Dede, Zekeriya Kurucu’nun aracıyla kaçırıldı…”

İddia Makamı dünkü oturumda ikinci tanık olarak Adli Şube Amirliğinde görevli Müfettiş Rezvan Kaçar’ı dinletti. Kaçar, mahkemeye mesele ile ilgili yaptığı icraatları aktardı. Kaçar, 30 Ocak 2018 tarihinde görevde bulunduğu sırada Adli Şube Amirliğine telefoniyen gelen bir bilgide Çanakkale Göletinde siyahi bir erkek cesedinin bulunduğunu ve tahkikatın Müfettiş Erkan Yahat tarafından yürütüldüğünü öğrendiğini söyledi. Kaçar, alınan bilgi üzerine yardım amaçlı olarak olay yerine gittiğini ifade eden Kaçar, gerekli incelemelerin uzmanlar tarafından yapıldığı ve tüm işlemlerin tamamlanmasından dolayı şubeye geri döndüğünü anlattı. Ayni gün şubede bulunduğu esnada maktulün adının Kennedy T. Dede olduğunu ve konu kişinin 29 Ocak 2018 tarihinde evinden GU 042 plakalı araçla kaçırıldığını öğrendiğini anlatan Kaçar, Motorlu Araçlar Mukayyitliğinin sitesinden yaptığı kontrolde GU 042 plakalı aracın Zekeriya

Kurucu adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğini söyledi. Kaçar, daha sonra Müfettiş Erkan Yahat ile birlikte Zekeriya Kurucu’nun evine gittiklerini ve konu evin yanındaki boş arazi içerisinde GU 042 plakalı aracı tespit ettiklerini söyleyerek, Zekeriya Kurucu ile Ozan Körkurt’u ise China Bazaar yanında tespit ettiklerini ve soruşturma maksatlı Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürdüklerini anlattı. Zekeriya Kurucu’nun sorgu sırasında adına kayıtlı GU 042 plakalı aracı 29 Ocak 2018 tarihinde kendisinin kullandığını ve yanında da Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, 17 yaşındaki S.D, 16 yaşındaki B.Ç ve Aydan Sel Kızıltaç’ın olduğunu öğrendiğini söyleyen Kaçar, Müfettiş Erkan Yahat ile birlikte S.D’nin evine gittiklerini belirtti. Kaçar, S.D’nin evine gittiklerinde evde S.D’nin anne ve babasını tespit ettiklerini ve S.D, Onur Körkurt ve B.Ç’nin nerede olduklarını sorduklarını anlattı. S.D’nin babasının, kızına ulaşabilmek için erkek arkadaşı olan Onur Körkurt’u aradığını ve telefona S.D’nin cevap vererek “Geliyoruz” dediğini belirten Kaçar, yarım saat beklemelerine rağmen S.D ile Onur Körkurt’un gelmediğini, B.Ç’nin ise yürüyerek geldiğini anlattı. Kaçar, yine ayni gün Aydan Sel Kızıltaç’ın evine giderek arama yapıldığını ve salondaki perde arkasında naylon poşet içerisinde 42 numara çamurlu bir çift spor ayakkabı bulunduğunu söyleyerek, konu evin önünde Ozan Körkurt’a ait olan HM 874 plakalı aracın da tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Kaçar: “Şok cihazını İngiliz Üslerinde bulduk”

Mesele ile ilgili olarak yaptığı icraatları mahkemeye aktarmaya devam eden Müfettiş Rezvan Kaçar, 31 Ocak 2018 tarihinde oluşturduğu bir polis ekibi ile birlikte Nidai Şanlı’nın evinde arama yaptığını söyledi. Kaçar, yapılan aramada Nidai Şanlı’nın odasında 3 adet fener görünümlü şok cihazı, 4 adet şok cihazı kutusu ve dışarıda altı çamurlu ve taşlı 46 numara 1 çift spor ayakkabı bularak emare aldığını anlattı. 3 Şubat 2018 tarihinde, Nidai Şanlı’nın mesele ile ilgili olarak olay gecesinde Dede’nin üzerinde kullandığını itiraf ettiği 1 adet şok cihazını Akyar Kara Giriş Kapısından yasal yollardan çıkış yaptıktan sonra SBA Polisinin 50 metre ilerisindeki kamışlıklar içerisine attığını beyan ettiğini söyleyen Kaçar, bunun üzerine SBA Polisi ile görüşmeler yapıldığını anlattı. Kaçar, SBA Polisi ile yapılan görüşmeler sonucunda SBA Polisinin, bulunacak emarenin alınmasına izin verileceği ancak herhangi bir kamera ve fotoğraf makinesinin getirilmemesi şartıyla 2 kişinin gidebileceğini beyan ettiğini söyledi. Ayni gün Müfettiş Erkan Yahat ve SBA Polisi ile birlikte konu kamışlıkların bulunduğu bölgeye gidildiğini söyleyen Kaçar, kamışlıklar yanında bulunan otlar içerisinde 1 adet fener görünümlü arka kısmı kırık vaziyetteki şok cihazını tespit ettiğini anlattı.

Safa: “Onur Körkurt gönüllü ifade verdi…”

İddia Makamı bugünkü oturumda üçüncü tanık olarak Polis Memuru Raif Safa’yı dinletti. Safa, 1 Şubat 2018 tarihinde Adli Şubede görevde bulunduğu bir sırada 29 Ocak 2018 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Adam öldürme”, “Zorla adam kaçırma” ve “Ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan Onur Körkurt’un ifade vermesi üzerine kanuni ihtarda bulunduğunu ve Onur Körkurt’un 3 sayfadan oluşan gönüllü ifadesini aldığını söyledi.