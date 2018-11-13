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Davasını cezaevinde bekleyecek…

Davasını cezaevinde bekleyecek…

13 Kasım 2018 Salı 23:20
Davasını cezaevinde bekleyecek…

Davasını cezaevinde bekleyecek…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mustafa Şakir’e bıçak çeken ve boğazını sıkarak ciddi şekilde darp eden zanlı Mehmet Bulut, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Tatlısu’da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mustafa Şakir’e bıçak çeken ve boğazını sıkarak ciddi şekilde darp eden zanlı Mehmet Bulut hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bulut, davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Bulut’un, 8 Kasım 2018 tarihinde Tatlısu’da faaliyet gösteren bir market içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartıştığını anımsattı. Mustafa Şakir ile tartışan zanlı Bulut’un, tasarrufunda bulundurduğu 26.5 cm uzunluğundaki bıçağı müşteki Mustafa Şakir’e göstererek üzerine yürüdüğünü belirten tahkikat memuru, zanlı Bulut’un müşteki Şakir’in tişörtünü çekip yırtmak suretiyle kasti hasar suçunu işlediğini, akabinde ise müştekinin boğazını sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 10 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiğini açıkladı. KKTC’de turist olarak bulunan zanlının aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Bulut’un davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞakirMehmet BulutDarpBıçak Kavga
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