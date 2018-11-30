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Davasını cezaevinde bekleyecek
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Davasını cezaevinde bekleyecek

Davasını cezaevinde bekleyecek

30 Kasım 2018 Cuma 21:52
Davasını cezaevinde bekleyecek

Davasını cezaevinde bekleyecek

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da aracıyla bir yayaya çarparak kaçan ve ardından yakalanan zanlı Kadir Can Çolakoğlu bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da 28 Kasım 2018 tarihinde sabahın erken saatlerinde alkollü şekilde araç kullanırken yol kenarında yürüyen Mehmet Ökmen’e çarparak ağır yaralayan ve kaza yerinden kaçan alkollü sürücü zanlı Kadir Can Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de tespit edilen zanlı Çolakoğlu, davaları görüşülünceye değin 25 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Kaçak olduğu da ortaya çıktı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Kadir Can Çolakoğlu’nun, 28 Kasım 2018 tarihinde saat 05:00 raddelerinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yönetimindeki 17 RL 544 plakalı aracı ile Yeni Boğaziçi istikametine doğru seyrederken o esnada gidişine göre yolun solunda şehir merkezine doğru yaya olarak yürümekte olan Mehmet Ökmen isimli kişiye aracıyla çarpıp kaza yerinden ayrıldığını açıkladı. Ayni gün zanlının saat 07:30 raddelerinde aracıyla birlikte Büyük Sanayi Bölgesinde bir kaportacı dükkanı önünde tespit edilip alıkonulduğunu belirten tahkikat memuru, yapılan alkol testinde ise yüzde111 mlgr alkollü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlının 2017 yılı Eylül ayından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye kadar 25 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kadir Can Çolakoğlu’nun davaları görüşülünceye değin 25 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadir Can ÇolakoğluKaza
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