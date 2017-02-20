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Dava Hitaplara Kaldı

Polisiye Olaylar:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 14:10

Dava Hitaplara Kaldı

Dava Hitaplara Kaldı
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Dava Hitaplara Kaldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün yargılanmasına dünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Savunmanın tanığı olan Türkiye’de Adli Bilimler Uzmanı olarak görev yapan Murat Yükseloğlu kaldığı yerden devam etti. Tanık Yükseloğlu Savcı Aliye Özçınar’ın sorularını yanıtladı. Sanığın şahadetinin ardından savunma başka tanık dinletmeyeceği beyanında bulununca dava iddia makamı ve savunmanın hitaplarını hazırlaması için bir süre talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme hitapları dinlemek üzere davayı 24 Şubat tarihine erteledi.

 
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Anahtar Kelimeler
Cuma MağusalıOya GözKazaölümGönyeli
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