Polisiye Olaylar:
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16 Şubat 2017 Perşembe 09:00

DAÜ ÖĞRENCİSİ ABLASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

DAÜ ÖĞRENCİSİ ABLASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
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HATAY’ın Hassa İlçesi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi kardeşi 24 yaşındaki Mustafa Şimşek’i uyurken başına tabancayla ateş ederek öldüren 28 yaşındaki Tuğba Çakmak yakalandı. Cinayetin ardından Suriye sınırına kaçan abla Çakmak’ı, acıkınca ekmek istediği kadın ihbar etti.

Hassa İlçesi’nin Akbez Zafer Mahallesi’nde geçen 13 Şubat’ta Tuğba Çakmak, tatile gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Mustafa Şimşek’in uyurken başına tabancayla ateş etti. Şimşek olay yerinde hayatını kaydederken, cinayetten 2 hafta önce ikinci evliliğini yapan ancak psikolojisi bozuk olduğu belirtilen abla Çakmak ise kayıplara karıştı. Jandarma tarafından her yerde aranan genç kadının Suriye sınırında görüldüğü yönünde ihbar yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde Çınarbaşı Mahallesi’nde çocuklarını okula götüren bir kadından ekmek ve biraz yiyecek istediği öğrenilen Tuğba Çakmak, gizlendiği bir ahıra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Akbez Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadının cinayetten sonra Suriye’ye sınırına kaçtığını, kayalık alanda geceyi geçirdiğini, çok acıkınca Çınarbaşı Mahallesi’ne geldiğini söylediği öğrenildi.

 

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