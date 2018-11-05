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DAÜ'de yangın
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DAÜ'de yangın

DAÜ'de yangın

05 Kasım 2018 Pazartesi 00:13
DAÜ'de yangın

DAÜ'de yangın...

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Klima yangına neden oldu...

Doğu Akdeniz Üniversitesinde bulunan DAÜ 4 B Blokta klimadan dolayı yangın çıktı. Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün saat 18:00 raddelerinde konu öğrenci yurdunun 122 numaralı odasında klima iç ünitesinin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu klimanın iç ünitesi ve perde yandı. Isıdan dolayı pencere camı ve florasan lamba ise patladı, oluşan isten dolayı oda ve içerisindeki eşyalar zarar gördü. Dumandan etkilenen Rafia Hayat (K-22) ve Emre Gökalp (E-21) isimli öğrenciler Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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