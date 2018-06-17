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Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu

Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu

17 Haziran 2018 Pazar 13:18
Darpçı güvenlikçiler 9 kişi oldu

DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekânın giriş kısmında, görevliler ile diskoya terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda Kaya’yı ciddi bir şekilde darp edip burnunu kırarak vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Yasin Çaktu ile Halil Işık’ın ardından 7 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar Göksel Kimyalar, Nurettin Beyazsaçlı, Haluk Güvence, Cemre Tabak, Hüseyin Arı ve Veli Umut Erkal bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli olayın 14 Haziran tarihinde saat 03.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli eğlence mekânında meydana geldiğini anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, diskonun giriş kısmında yaşanan olayda zanlıların terlik ile içeri girmek isteyen İlter Faik Kaya’nın yüzüne yumruk atarak tekmeledikten sonra burnunun kırılmasına neden olduklarını kaydetti. Çamlıbelli, kavga esnasında olayı anlamaya çalışan Kaya’nın eşinin de güvenlikler tarafından tokatlandığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ilk etapta 2 zanlının tutuklandığını kaydeden polis, aranan 7 zanlının da dün gece tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden Çamlıbelli, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

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Yasin Çaktu Halil IşıkDarpKavgaCage ClubDiyetisyen İlter Faik KayaGöksel KimyalarNurettin BeyazsaçlıHaluk GüvenceCemre TabakHüseyin Arı Veli Umut Erkal
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