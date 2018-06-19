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Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

19 Haziran 2018 Salı 19:08
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber


Türkiye’den balayı tatili için gelen ve kalacakları otelin diskosuna terlikle girdiği gerekçesi ile İlter Faik Kaya ve Nesrin Kaya’yı darp eden 9 güvenlik görevlisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, mahkemede verdiği bilgide zanlıların “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Çamlıbelli, zanlılar Göksel Kimyalar, Nurettin Beyazsaçlı, Haluk Güvence, Cemre Tabak, Hüseyin Arı, Bayram Sözüdoğru, Halil Işık, Yasin Çaktu ve Veli Umut Erkal’ın 14 Haziran tarihinde Çatalköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Kader Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 10’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 19:49
Anahtar Kelimeler:
Yasin Çaktu Veli Umut ErkalHalil IşıkBayram SözüdoğruHüseyin ArıCemre TabakHaluk GüvenceNurettin BeyazsaçlıGöksel KimyalarDarpİlter Faik Kaya Ve Nesrin Kaya
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