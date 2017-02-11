Darp İddiaları Yalan Çıktı



Uyuşturucu madde etkisi altında araçta uyuyakalan ve kendisini uyandırmaya çalışan polisleri arabasıyla metrelerce sürükleyen Deniz Güngör aleyhindeki soruşturma tamamlandıLefkoşa Yenişehir ışıklarında uyuşturucu madde etkisi altında çalışır vaziyetteki aracında uyuduğu esnada kendisini uyandırmak isteyen Narkotik polisi İbrahim Atabek ve Hüseyin Osum’u aracı ile metrelerce sürükleyerek yaralanmalarına neden olan Deniz Güngör aleyhindeki soruşturma tamamlandı.Güngör, önceki tutukluluk duruşmasında burnun ve elmacık kemiğinin görevli polisler tarafından kırıldığını beyan ederek, soruşturma başlatılması talebinde bulunmuştu.Tutukluluk süresinde zanlıya çekilen röntgende, kırık tespit edilmezken yüzeysel çiziklere rastlandı.Güngör dün teminat talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yurt dışına çıkışı yasaklanarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 30 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakıldı.Suçunu itiraf ettiNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, Deniz Güngör’ün 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Yenişehir ışıklarında yol ortasında aracı ile uyuya kaldığını söyledi.Polis, zanlının şüpheli görülmesi üzerine yanına gidildiğini ve aracın çalışır vaziyette olduğunu kendisinin ise baygın bulunduğunu belirtti.Zanlının uyandırıldığında polisi görmesi üzerine aracı ile kaçmaya çalıştığını aracın hareket etmesi üzerine olay yerinde bulunan polis memuru İbrahim Atabek’in el parmağının kapı arasına sıkışarak kırıldığını ifade etti.Sevinç, polis memuru Hüseyin Osum’un aracın ön tarafında olduğu için aracın kaput kısmına düşerek asılı kaldığını ve 200 metre sürüklendiğini söyledi.Polis, sürüklenen Osum ve Atabek’in daha sonra aracın yanına geçerek zanlıya dur dediğini ancak durmadığını aracın kontak kısmına uzanarak kontağı kapattığını belirtti.Sevinç, olayın akabinde zanlının doktora görüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını aktardı.Polis zanlının huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise kâğıt arasında paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunduğunu ayrıca 3 adet de ucu yanık içerisinde uyuşturucu kalıntısı düşünülen sarma sigara bulunduğunu söyledi.Polis memuru, zanlının konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da görev yeri olan bir cadde de yol kenarlarını süpürürken bulduğunu ve içinden bir sigara sarıp içtiği itirafında bulunduğunu ifade etti.Polis soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, Güngör’ün uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.Kaynak:Havadis