Damat Terörü

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Evren Kasapoğlu’na ait arabayı kundaklayan zanlı Orhan Şekerci tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşemeci, huzurda bulunan zanlı Orhan Şekerci’nin 1 Şubat 2017 tarihinde, saat 3.00 sıralarında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, muhtemelen yanıcı madde döküp yaktığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğunu ancak çıkan yangında söz konusu aracın yanında park halinde bulunan ve Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponunun yanarak hasara uğratıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlının konu suçu iki başka kişi ile birlikte işlediğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, suça bağlantısı olduğu düşünülen iki kişinin daha arandığını belirterek zanlının ilk etap da 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Mahkeme dışından aldığımız bilgide Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu’nun, bir süreden beri askıda birçok uyuşturucu suçundan davası bulunan damatları zanlı Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri yönünde.