Polisiye Olaylar:
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10 Şubat 2017 Cuma 16:44

Damat Teminata Bağlandı

Damat Teminata Bağlandı
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Damat Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, aralarında husumet bulunan Kaynatası Evren Kasapoğlu’na ait arabakundakladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Orhan Şekerci teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Redif olayla ilgili bulguları aktardı. Redif, huzurda bulunan zanlı Orhan Şekerci’nin 1 Şubat 2017 tarihinde, saat 3.00 sıralarında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesinde, Şht. Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, muhtemelen yanıcı madde döküp yaktığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğunu ancak çıkan yangında söz konusu aracın yanında park halinde bulunan ve Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponunun yanarak hasara uğratıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Orhan ŞekerciARABAKundakladı
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