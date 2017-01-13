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13 Ocak 2017 Cuma 18:52

Dairelerin Klimalarını Çaldılar

Dairelerin Klimalarını Çaldılar
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Dairelerin Klimalarını Çaldılar

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da, Şehir Planlama Dairesi’nin duvarında monteli 4 adet klima dış ünitesi, 2 adet pencere tipi klima ve İskân Dairesi’nin sorumluluğundaki deponun duvarında monteli 2 adet pencere tipi klima çaldıkları öne sürülen Avni Kansaran, Musa Eryener ve Vural Bozlar gözaltına alındı. Zanlılar bugün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların Şehir Planlama Dairesinin duvarında monteli 4 adet klima dış ünitesi, 2 adet pencere tipi klima ve İskan Dairesinin sorumluluğundaki deponun duvarında monteli 2 adet pencere tipi klima çalınmasından dolayı tutuklandıkları belirtildi. Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, alınacak ifadeler ve sorgulanacak şahıslar olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.


 
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İskân DairesiLefkoşaŞehir Planlama DairesiKlimaAvni KansaranMusa EryenerVural BozlarHırsızlıkÇALDILAR
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