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Çürük Teminata Bağlandı

Komşusu tarafından yakalandı

Çürük Teminata Bağlandı

Komşusu tarafından yakalandı

26 Mart 2018 Pazartesi 18:31
Çürük Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da komşusunun evine açık olan pencereden giren ancak bir şey çalamadan komşusu tarafından yakalanan zanlı Bahaddin Çürük tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Bahaddin Çürük’ün 25 Mart tarihinde saat 11.15 raddelerinde Lefkoşa’da kiracısı olduğu Uğur Selçuklu’nun evine doğuya bakan kapalı ama kilitsiz vaziyetteki alüminyum pencere camını hasar yapmaksızın açıp bir cürüm işlemek niyeti ile ikametgâha içerisine girdiğini söyledi. Polis zanlının ikametgâh içinde iken ev sahibi Uğur Selçuklu'nun gelmesi üzerine ikametgâhtan bir şey sirkat edemeden çıkmak istediği sırada suçüstü yakalanarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının suçunu itiraf edip davasına kabul yönünde beyanda bulunduğunu belirten Polis zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve kamu görevlisi olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç zanlının davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 40 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.03.2018 18:38
Anahtar Kelimeler:
Bahaddin ÇürükHırsız
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