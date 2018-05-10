Çorap içinde uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Üzerinde uyuşturucu madde ile Kuzey Kıbrıs’a gelen zanlı Ferhat Tuproktaş narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle Ercan Havaalanı’nda yakalandı.Üzerinde iki gram uyuşturucu bulunan zanlı bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Murat Döşenci, 9 Mayıs’ta saat 21.00’de Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlıya narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan üst aramasında sol ayağında giydiği çorabının içinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Döşenci, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.