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Çöp sandılar başları belaya girdi

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Çöp sandılar başları belaya girdi

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:21
Çöp sandılar başları belaya girdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu'nun 23 - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında Gönyeli'de sakin Ahmet Taçoy'a ait Alayköy Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan arsa içerisindeki tahmini değerleri toplam 15,000 TL olan 18 adet ahşap ve 20 adet alüminyum çekmeceli dolapları kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıldıktan sonra konu dolaplar üzerinde bulunan alüminyum ve krom parçaların sökerek çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların tespit edilmesi üzerine mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini halen daha aranan emarelerin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar onların orada çöp olduğunu sandık değerlendirmek istedik beyanında bulundular.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet TaçoyMurat DemirVahit BayırMehmet GüleryüzMustafa Yürek Kasım AslanoğluHırsız
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