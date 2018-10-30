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Çolpan tutuklu yargılanacak

Çolpan tutuklu yargılanacak

30 Ekim 2018 Salı 19:13
Çolpan tutuklu yargılanacak

Çolpan tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu Liman Gazino’dan 500 TL değerindeki cep telefonunu çalarak ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Mehmet Ali Çolpan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının “Sirkat” ve “KKTC’de ikamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının ülkeye 12 Eylül tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını, vizesinin dolmasına rağmen çıkış yapmayarak kaçağa düştüğünü ve suç işlediğine dikkati çekti. Zanlının, cep telefonunu çaldıktan sonra ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandığını belirten Soyel, Çolpan’ın yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ÇolpanCep Telefonuçaldı
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