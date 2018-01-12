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Çok Çalıştım Az Kazandım

70 yaşındaki kadından...

Çok Çalıştım Az Kazandım

70 yaşındaki kadından...

12 Ocak 2018 Cuma 14:56
Çok Çalıştım Az Kazandım
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Bakıcısı olduğu 70 yaşındaki kadından para çaldığı ileri sürülen Srilankalı kadın mahkemelik olunca ilginç bir savunmada bulundu:

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, yanında çalıştığı 70 yaşındaki kadından 2 bin TL nakit para çaldığı iddia edilen Srilanka uyruklu bakıcı kadın Daya Kullarathanta Mudiyansela, şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlının farklı zaman dilimlerinde bakıcılığını yaptığı kadının cebinden azar azar para aldığı ve sakladığı belirtildi. Zanlının bu suçları 23 Ekim 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında işlediği ifade edilirken, kadının şikâyetiyle gözaltına alınan zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Azar azar çaldı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Ersoy Saydağ, zanlının 23 Ekim 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde, bakıcılığını yaptığı Hatice Deveci Deniz isimli kadının cüzdan ve cebinden, belirli zamanlarda 50 ve 100 TL’lik miktarlardan oluşan toplam 2 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi. Deniz’in zanlının kendisinden para çaldığından şüphelenmesi üzerine odasında arama yaptığını ve yatak odasında, şiltenin altında 2 bin TL nakit para bulduğunu kaydeden polis, olay yerine giderek zanlıyı gözaltına aldıklarını ve 2 bin TL nakit paraya da emare olarak el koyduklarını söyledi.

Suçunu itiraf etti

Zanlının gönüllü ifade verdiğini, çok fazla çalıştırıldığı halde kendisine az para verilmesi nedeniyle bu suçu işlediğini ve kadına ait kirli çamaşırları yıkayacağı zamanlarda, ceplerini kontrol ederek bulduğu paraları çaldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 bin TL nakdi teminat yatırması bir kefilin 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Kaynak: Diyalog

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