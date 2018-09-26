Çocuklara cinsel içerikli video izletti

8 gün daha tutuklu kalacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızına ve komşusunun kızı olan 12 yaşındaki kıza cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızı ile komşusunun kızı olan 12 yaşındaki kıza tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanan ve 14 Eylül tarihinden beri tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. “Cinsel taciz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Demir’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Haberin detayları yarın Kıbrıs Manşette. Bayinizden Kıbrıs Manşet almayı unutmayın