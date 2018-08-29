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Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor

Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:26
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor

Çocuklar bıcaklı kavga yapıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama” ve “Kanunsuz çakı taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan 16 yaşındaki zanlı A.B, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile iligili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle, zanlının 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde zanlı A.B’nin aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 17 santim, ağız uzunluğu 7.5 cm olan sivri uçlu çakıyı Lefkoşa' da sakin M.C’nin sol koltuk altı ve sağ göğüs kafesi kısmına birer kez sokarak yaraladığını anlattı.

Müşahade altına alındı

Kulle, yaralanan çocuğun, Kalp Damar Cerrahisi’nde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesi bulunmadığını ve dün taburcu olduğunu kaydetti. Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edecek herhangi bir durum olmadığını belirten Kulle, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BıçakKavga
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