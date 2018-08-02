Çocuk yalan beyandan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çağın Mullaoğlu hakkında 2016 yılında yapılan soruşturmada yalan ifade verdiği ortaya çıkan Mehmet Çocuk gözaltına alınarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mahkemede yeminli şahadet veren Özel Birim’de görevli polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, 4 Nisan ile 14 Nisan 2016 yılında zanlı Mehmet Çocuk’un, Çağın Mullaoğlu’nun meselesiyle ilgili olarak ifade veren Cuma Demirkapı isimli şahsın çalışanı olduğuna dair polise yalan bilgi verdiği belirtildi. Polis zanlının ayrıca Çağın Mullaoğlu hakkında 2016 yılı içerisinde meydana gelen “Evrak Sahteleme ve tedavüle sürme” dosyasında ifadesi olan tanık Cuma Demirkapı isimli şahsın, Çocuk Metal’de hiç çalışmadığı halde, çalıştığına dair yalan ifade verdiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını belirten Mahan, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.