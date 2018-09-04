Çocuk parkında cinayet soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu çocuk parkında meydana gelen cinayetle ilgili polis soruşturması devam ediyor. Kendisine küfür ettiği gerekçesi ile 184 promil alkol tesiri altında Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren zanlı Fevzi Şanverdi tutuklanmasının ardından dün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği ifade de zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Zaifer, zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonucu 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Zaifer, cinayetin işlendiği bölgenin Girne’nin en işlek caddelerinden biri olduğunu ve çok sayıda kamera olduğunu ifade ederek, kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini söyledi. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Müfettiş Muavini, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 8 gün daha poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasına emir verdi.