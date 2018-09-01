Çocuk parkında cinayet

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinayet büyük infiaale neden oldu. Ülkemizde kaçak olarak bulunan maktul Hasan Polat Sepetçi ve Katil Fevzi Şanverdi arasında çıkan tartışmada bıçaklar konuştu. Girnenin Turistler tarafından en yoğun ziyaret gören Kordon boyu mevkinde meydana gelen olayda zanlı Fevzi Şanverdi maktul Hasan Polat Sepetçisi tasarufundaki ekmek bıçağı ile katletti. Tutuklanan zanlı bugün Girnede mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer olayla ilgili bulguları aktardı. Zaifer, mahkemede verdiği ifade de zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, cinayetin sabah saat 04.40 sıralarında Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde meydana geldiğini, zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonrasında pusu kuran zanlı Şanverdi’nin 184 promil alkol tesiri altında olduğu sırada konu cadde üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyuyan maktül Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti. Cinayetin hemen ardından, zanlının bıçağı çöp bidonuna attığını ve olay yerinden ayrıldığı ancak kısa süre sonra polis tarafından tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis müfettiş muavini Zaifer, olayın çok yeni olduğunu zanlının tutuklandığı anda bir gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın aydınlatılması için süreye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Hüseyin Zaifer, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çekerek soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.