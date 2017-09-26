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26 Eylül 2017 Salı 16:20

Çocuğa Cinsel Taciz İddiası

Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Çocuğa Cinsel Taciz İddiası
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Çocuğa Cinsel Taciz İddiası

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de işletmeciliğini yaptığı kuaför salonuna annesi ile birlikte gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Abdulvolkan Öktem şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 23 Eylül tarihinde Girne’de meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Olayda zanlının işletmeciliğini yaptığı kuaför salonunda 10 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpüp, elbiseleri üzerinden cinsel organına dokunarak istismar ettiğini öne sürdü. Olay anını gören herhangi biri olmadığını ifade eden polis, küçük kızın kuaför salonundan çıktıktan sonra ağlayarak annesine anlattığını, annenin ise bir buçuk gün sonra polise gelerek şikâyetçi olduğunu açıkladı. Zanlının eski eşi ile birlikte kuaför salonunu işlettiğini, olayla ilgili eski eşin ve kızın annesinin ifadesinin alındığını belirten polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının taciz iddialarını kabul etmediğini ve “ sadece yanaklarından öptüm” şeklinde ifade verdiğini kaydetti. Zanlının 15 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, kuaför salonunun da ortağı olduğunu belirten polis, zanlının önceden de sabıkası olmadığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması, 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Abdulvolkan ÖktemTacizKızçocuk
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