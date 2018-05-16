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Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:07
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı. Oturum Çocuk Mahkemesi olarak gerçekleştirilirken, duruşma kapalı yapıldı. Yargıç Tacan Reynar, basının görüntü almaması ve isimleri deşifre etmemesi konusunda direktif verdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Alpaslan Yavuz, zanlının cinsel saldırı ve cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 7 Mayıs tarihinde saat 13.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana gelen olayda zanlının 10 yaşındaki kız çocuğunu bölgede bulunan açık bir garaja götürdüğünü, burada kız çocuğu ile cinsel temasta bulunduğunu söyledi. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, garaja yakın işyerlerine ait kamera görüntülerinde zanlının yaptıklarının açık ve net bir şekilde görüldüğünü de söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, suçun vahametine değinerek zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Surlariçi10 Yaşındaki Kız çocuğuTaciz
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