Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Aktaş teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da Mayıs ayında yanında çalışanı olan bahçıvanı artık istemediği gerekçesi ile polise giderek uyarılması talebinde bulunan A.T.,’ ye öfkelenip, kendisini uyarmak isteyen polisin sosyal medyadaki fotoğrafını ev sahibine yollayarak cinsel tacizde bulunan Ergün Aktaş aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Irgatolayla ilgili bulguları aktardı. Irgat, zanlı Ergün Aktaş’ın “Özel hayatın gizliliği” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru İbrahim Irgat, zanlı aleyhinde Mayıs ayında A.T., tarafından uyarılması için şikayet olduğunu, Aktaş’ın görevli polis tarafından defalarca aranmasına rağmen karakola gelmediğini söyledi. Görevli polis memurunun, zanlının cep telefonuna Watsapp yolu ile mesaj attığını ve zanlının bu duruma öfkelenerek polis memurunun sosyal medya üzerinden fotoğrafını alarak şikâyetçi A.T.’ye yollayıp cinsel tacizde bulunduğunu kaydeden Irgat, Aktaş’ın dün tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Irgat, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 15 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.