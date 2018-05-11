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Cinsel saldırı soruşturması sürüyor

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün ek tutuklama talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Cinsel saldırı soruşturması sürüyor

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün ek tutuklama talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 20:00
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 15 yaşındaki E.B isimli erkek zanlı bugün ek tutuklama talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Oturum Çocuk Mahkemesi olarak gerçekleştirilirken, duruşma kapalı yapıldı. Yargıç Tacan Reynar, basının görüntü almaması ve isimleri deşifre etmemesi konusunda direktif verdi. Duruşmada annesi de hazır bulundu.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Alpaslan Yavuz, zanlının cinsel saldırı ve cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 7 Mayıs tarihinde saat 13.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana gelen olayda zanlının 10 yaşındaki kız çocuğunu bölgede bulunan açık bir garaja götürdüğünü, burada kız çocuğu ile cinsel temasta bulunduğunu söyledi. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, garaja yakın işyerlerine ait kamera görüntülerinde zanlının yaptıklarının açık ve net bir şekilde görüldüğünü de söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, çevreden ifadeler alacaklarını, kızın ailesinin de zanlıya zarar verebileceğini belirten polis, 10 yaşındaki çocuğun Adli Tıpa doktoruna gösterileceğini ancak tek uzmanın yurt dışında olmasından dolayı beklediklerini söyledi. Zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçileceğini, cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılacağını ancak hastane psikoloğunun mahkemelerde davası olmasından dolayı bunun için de beklediklerini söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTacizçocuk
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