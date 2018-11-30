banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.347
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6658
EURO
5.8967
Davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI DAĞITTI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
banner282

Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı

Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı

30 Kasım 2018 Cuma 21:23
Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı

Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya yaptığı bir bayanın cinsel içerikli fotoğraflarını çekerek, konu bayanın eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yollayan Salih Saygılı tutuklandı…

KKTC’de turist olarak bulunan ve Alaniçi köyünde eşi ve çocuğuyla yaşayan Salih Saygılı, “Whatsapp” üzerinden konuştuğu bir bayanın cinsel içerikli görüntülerini telefonuna kaydederek konu bayanın eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yolladığı gerekçesiyle tutuklandı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Saygılı, tutuklu yargılanmak üzere davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Cinsel içerikli fotoğrafları telefonuna kaydetti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Salih Saygılı’nın, 2015 yılı ile 2 Temmuz 2018 tarihi arasında Alaniçi’nde, daha önceden Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olduğu Almanya’da sakin bir bayan ile Whatsapp üzerinden görüntülü konuşma yaptıkları esnada konu bayanın cinsel içerikli fotoğraflarını kullanımındaki cep telefonu ile çekerek kaydettiğini açıkladı. Zanlının konu cinsel içerikli fotoğrafları telefonuna kaydettikten sonra fotoğrafları konu bayanın Almanya’da bulunan eşi, yakın akrabaları ve yakın arkadaşlarına gönderdiğini açıklayan tahkikat memuru, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 28 Kasım 2018 tarihinde KKTC’ye geri geldiğini ve tutuklandığını söyledi. TC vatandaşı olan zanlının KKTC’de turist olarak bulunduğunu ifade eden tahkikat memuru, zanlının Alaniçi’nde eşi ve 1 çocuğu ile birlikte kaldığını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC’de yasal bağı bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevinde bekleyecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Salih Saygılı’nın davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel Içerikli FotoğrafSalih Saygılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlı Karakaya 2 aydır aranıyordu
Zanlı Karakaya 2 aydır aranıyordu
Davasını cezaevinde bekleyecek
Davasını cezaevinde bekleyecek
5 zanlıya 7 gün ek tutukluluk
5 zanlıya 7 gün ek tutukluluk
“Eğer meslektaşlarım mahkum olursa mahkeme tarihe geçecektir”
“Eğer meslektaşlarım mahkum olursa mahkeme tarihe geçecektir”
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine
Kayışkanat tutuksuz yargılanacak
Kayışkanat tutuksuz yargılanacak
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
Hırsızlar silahla yakalanabildi
Hırsızlar silahla yakalanabildi
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
Mezarlık hırsızı yakalandı
Mezarlık hırsızı yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim