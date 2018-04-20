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Cinsel hapçı tutuklu yargılanacak

Türkiye’de yükseköğrenim gören çocuklarının okul harçlığını çıkaracağı iddiası ile ülkeye dün Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken yasak olan birçok cinsel gücü artırıcı jel ve haplarla yakalanan Mehmet Faruk Sorgu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Cinsel hapçı tutuklu yargılanacak

Türkiye’de yükseköğrenim gören çocuklarının okul harçlığını çıkaracağı iddiası ile ülkeye dün Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken yasak olan birçok cinsel gücü artırıcı jel ve haplarla yakalanan Mehmet Faruk Sorgu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

20 Nisan 2018 Cuma 20:11
Cinsel hapçı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de yükseköğrenim gören çocuklarının okul harçlığını çıkaracağı iddiası ile ülkeye dün Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken yasak olan birçok cinsel gücü artırıcı jel ve haplarla yakalanan Mehmet Faruk Sorgu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

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Aleyhinde alınan iki günlük tutukluluk süresinde, işlediği suçları kabul etmeyen Sorgu, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Mehmet Faruk Sorgu’nun “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket” suçlarından tutuklandığını anlattı. Kol, zanlının 18 Nisan tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığını, gümrük memurları tarafından bavulunda yapılan aramada 60 adet Kamagra, 8 adet süper viga, 2 adet dodly shark, 10 adet stag marka cinsel gücü arttırıcı ilaç, krem ve sprey ele geçirildiğini söyledi. Yapılan sorgulamada, zanlının el konulan emareleri satmak için getirdiği yönde beyanda bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını aleyhine getirilen davalara ise cevap vermediğini kaydetti. Kol, zanlının bir otelde kalacağını belirterek, aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaparak cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Tutukluluk talebinin ardından söz alan zanlı Sorgu, ilaçların ülkede yasak olmadığını öne sürdü. Türkiye’de çocuklarının üniversite eğitimi gördüğünü ifade eden Sorgu, “Özür diliyorum sizi çok meşgul ettim, burası da benim ülkem bu olanlara inanamıyorum Türkiye’de bunlar suç değil. Çocuklarım elime bakıyor, serbest kalırsam kefil arar bulurum” dedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Sorgu’nun davaları görüşülünceye kadar 10 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet FarukCinsel GücJel Hap
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