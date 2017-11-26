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26 Kasım 2017 Pazar 14:30

Çinler’in Durumu Kritik

Çinler’in Durumu Kritik

Çinler'in Durumu Kritik
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Çinler’in Durumu Kritik

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da otobüs terminali yakınlarında meydana minibüsün yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarptığı kazada minibüs şoförü Nihat Aktaş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Mehmet Özatılgan olayla ilgili bulguları aktardı. Özatılgan 25 Kasım tarihinde saat 17.25 raddelerinde Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde (City Royal Otelin önü), zanlı Nihat Aktaş, yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler'e çarptığını söyledi. Polis kaza neticesinde ağır yaralanan Çinler’in kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Nöroloji yoğun bakım servisinde makineye bağlı olarak müşahede altında tutulduğunu söyledi. Müfettiş Mv. Özatılgan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, müştekinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın boyutunun değişe bileceğini mahkemeye aktardı. Polis tüm aktardıkları ışığında zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Günay ÇinlerNihat AktaşKazaYaralı
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