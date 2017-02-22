Cindy’i Geçemediler



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Songül Çam ve Yusuf Ulutaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Cindy’i fark etmeleri üzerine zanlı Çam tasarufunda bulunan uyuşturucu maddeyi tuvalete giderek attığını söyledi. Polis zanlının daha sonra muhaceret işlemlerini yaptırmak için arkadaşı Ulutaş ile beklediği sırada detektör köpeği Cindy’e yakalandığını ve üzerinlerinde yapılan aramada bişey bulunmadığını ancak zanlı Songül Çam’ın tasarufundaki maddeyi tuvalete gidip çöpe attığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının uyuşturucu maddeyi attığı yeri gösterdiğini ve emare olarak alındığını. Zanlılarında suç üstü hali yakalandığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını yaklaşık 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek zanlıların ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.