CİNDY GÖZ AÇTIRMADI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Akın Önal 'ın ülkemize 20 Eylül tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy’nin tespit etmesi sonucunda üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.