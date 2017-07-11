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11 Temmuz 2017 Salı 16:12

Cinayetler Sıradanlaştı

Cinayetler Sıradanlaştı

Cinayetler Sıradanlaştı
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Cinayetler Sıradanlaştı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aşırı alkol tesiri altında bulunduğu sırada tartıştığı Ukraynalı turist Eshref Abdülkariov’u bıçaklayarak öldüren zanlı Melih Arnavut tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Eren Gözügüzel mahkemede verdiği ifadede, zanlı Melih Arnavut’un “adam öldürme”, “Ağır yaralama”, sarhoşluk” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Gözügüzel, zanlı Melih Arnavut ve müteveffa Eshref Abdülkariov’un sabah saat 05.00 raddelerinde Girne’de Bahriyeliler Sokak’ta kavgaya tutuştuklarını söyledi.

Polis, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, zanlı Melih Arnavut’un tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, tartıştığı Eshref Abdülkariov’un karnına saplayarak olay yerinden kaçtığını kaydetti. Müfettiş Eren Gözügüzel, Abdülkariov’un olayın ardından ağır yaralandığını ve “112” Hızır Servis ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını aşırı kan kaybı nedeniyle sabah 05.40 sıralarında yaşamını kaybettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Eren Gözügüzel, yapılan ilk soruşturmanın ardından zanlı Melih Arnavut’un olay yerinden kaçtığını ve sabah saatlerinde evinde tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti. Polis, tespit edilen zanlı Arnavut’un 197 promil alkollü olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çeken Gözügüzel, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini, alınması gereken çevre şahadeti olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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