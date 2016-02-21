Cinayetle Yargılanacak

Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Gönyelide dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’ya çarparak ölmesine neden olan araç sürücüsü Oya Göz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme’ye salonuna girmezden önce Cuma Mağusalı'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen zanlı Göz fenalık geçirdi ve yakınlarının tesellisi ile ayakta dura bildi.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Faris Eserbaş olayla ilgili bulguları aktardı. Eserbaş huzurda bulunan zanlı Göz’ün 20 Şubat tarihinde Gönyeli’de belediye bulvarı üzerinde dikkatsizce araç kullandığı esnada motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’ya çarparak ölümüne sebep olduğunu söyledi. Polis çavuşu zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesine etki etme olasılığını bulunduğunu belirterek 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Yargıç Hale Dağlı meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Kaza nasıl olmuştu:



Cuma Mağusalı’nın MD 014 plakalı motosiklet ile Gönyeli’de Belediye Bulvarı’nda giderken ara sokaktan bulvara çıkan Oya Göz’ün kullandığı HC 735 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana gelmiş ve çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet Süleyman Yılmaz’ın kullandığı EN 382 plakalı arabayla çarpışmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cuma Mağusalı, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.





Son Güncelleme: 21.02.2016 14:27