Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...

Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde, şehrin en işlek caddesinde güpe gündüz eşini 5 bıçak darbesi ile öldüren Özgür Okumuş’un yargı süreci devam ederken, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar su yüzüne çıkıyor.Cinayet davası ile ilgili yürütülen ilk tahkikat duruşmasının dünkü oturumunda mahkemeye tespitlerini aktaran Polis Genel Müdürlüğü’nde görevli tape inceleme uzmanı Olgun Demir, sanık ile maktulün ortak kullandığı dizüstü bilgisayar ile cep telefonundan elde ettiği bazı dökümleri mahkemeye emare olarak sundu. Demir, sanığın facebook hesabından, “Ayten’i markiz pastanesinde vurdular…” şiirini cinayetten kısa bir süre önce paylaştığını aktardı. Demir, sanığın yine aynı saatlerde “Noktayı koyman gereken yeri bilmekti oysa adamlık nokta” ve “üç doğrum yoktu ki bir yanlışımı götürsün” şeklinde paylaşımlar yaptığını belirtti.Youtube sitesinde “Özgür Şiir” isimli video izlediSanık Özgür Okumuş’un sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’ta “Özgür Şiir” isimli şiiri de izlediğini tespit ettiğini açıklayan Olgun Demir, yine sanık ile maktulün ortak olarak kullandıkları dizüstü bilgisayarda silinmiş olan bazı fotoğrafların olduğunu da tespit ettiğini aktardı. İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak’ın dünkü oturumda başka tanık hazır etmemesi üzerine, Gazimağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, ilk tahkikat duruşmasını yeni tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 3 Ekim 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.Şiiri kendi kaleme aldıÖte yandan Özgür Okumuş’un cinayetten kısa süre önce dinlemiş olduğu Youtube Sitesindeki Özgür Şiir isimli videodaki şiirin, bizzat kendinin kaleme almış olduğu ve aşk acısını anlatan “Hadi Git” isimli şiir olduğu ortaya çıktı.İşte cinayetten kısa süre önce dinlediği “Hadi Git” şiiri:Tek tabancayım altı patlarım tutukluk yapmadığım günlerdeDüşene değil de gidene bir tekme de ben atarımÖlmem ulan yaşamıyor sayarken kendimiGülmem ulan en fazla, bulursun sen denginiBir bahardın geldin geçtin benim gönlümdeNe verdin ki ne alacaksın zaten bitmiş ömrümdenMıh gibi alnıma çakılmış gidişinEn büyük hatam en büyük ayıbım olsun ulan seni sevişimHadi git bekleyen kucaklar varken geç kalma ortamlaraHadi git benim karnım tok bu yalanlaraHadi git seni alıp kolay satacak olanaÖlmem ulan yaşamıyor sayıyorken kendimiHemen git bulursun sen denginiHadi git meze ol masalara Hemen git özlediğin o afilli akşamlaraÖlürmüyüm sandın be, Hadi git vakit geçmeden bulursun sen denginiHadi git varsın güneş biraz daha geç doğsunHadi git anılar bir bir beni boğsunHadi git ne farkederki bir ihanette senden olsunÖlürmüyüm sandın be yaşamıyor sayıyorken kendimiHadi git uzun sürmez bulursun sen denginiHadi git bu olayın her get git akşamındaHadi git biraz eğlen biraz keder kalsın yarınaHadi git birkaç kadeh daha fazla içHadi git ben bu candan vazgeçmişim, senden zaten geçerim.