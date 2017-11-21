CİNAYETİ GÖREN KIZI MAHKEMEYE GETİRİLECEK!

Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekle yargılanan Yaşar Akdoğan aleyhine dava devam ediyor. Yarın, psikolog kontrolünde “cinayeti gördüm” diyen kız çocuğu mahkemede olacak

Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümünü gördüğünü söyleyen ailenin 11 yaşındaki kızı, yarın yargıç Mesut Mesutoğlu tarafından dinlenecek. Girne Kaza Mahkemesi, küçük kızı psikolog yardımı ile dinleyecek.

Küçük kız ve babası mahkemede karşı karşıya getirilmeyecek. Bu nedenle, eşini öldürmekle suçlanan baba Yaşar Akdoğan, kızının ifadesini ayrı bir kabin içerisinde dinleyecek.

“Kızının ifadesi sonrasında” karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanacak olan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşması dün de Girne Kaza Mahkemesi’nde devam etti.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen oturumda, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Savcı Emine Taşkın hazır bulundu.

Sanık Yaşar Akdoğan’ı ise, Avukat Boysan Boyra ve Avukat Emre Kadri savundu.

Demir’in sorgulanması tamamlandı

Girne Kaza Mahkemesi’nde başlanan ilk tahkikat (PI) duruşmasında tahkikat memuru Müfettiş Muavini Umut Demir’in sorgusu tamamlandı.

Dava 22 Kasım 2017 Çarşamba gününe devam edecek ve iddia makamı yeni tanıklar dinletecek.

İddia makamının ikinci tanığı, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan ve meselenin tahkikat sorusu olan Müfettiş Muavini Umut Demir önceki celse şahadetini tamamlamıştı.

Demir, sanık avukatları tarafından sorgulanmaya başlanmıştı.

Sorgulama dün tamamlandı.