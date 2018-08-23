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Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

24 yaşındaki genci öldürüp KKTC'ye kaçtı

Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

24 yaşındaki genci öldürüp KKTC'ye kaçtı

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:58
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

Riddington tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere’de işlemiş olduğu cinayet üzerine kaçarak ülkemize başkası adına düzenlenmiş kimlikle gelen zanlı Charles Edward Riddington yaklaşık 2 yıldır kaçak olarak yaşadığı İskele’de İnterpolün talebi üzerine tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün “sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte beyanla kayıt temini” suçlarından teminata maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlı Charles Edward Riddington’un 26 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Havalimanında, tasarrufunda bulunan Ricky De Bruin adına düzenlenmiş, P0789839 seri numarali, Nambia pasaportunu, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek K.K.T.C’ye giriş yaparak sahtelenmiş evraği tedavüle sürüp, başkasının kimliğine bürünmüş ve sahte beyanla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis zanlının yine ayni pasaport ile birçok kez giriş çıkış işlemi gerçekletirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis ayrıca zanlının parmak iziyle, İnterpol’ün elindeki parmak izinin örtüştüğüne vurgu yaptı. Polis memuru Bayır, tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki zanlının yargılanıncaya değin 1 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı Charles Edward Riddington İngiltere’de bir spor salonunda çıkan kavgada 24 yaşındaki George Barker’i Kasım 2016 yılında öldürdüğü ve olayın akabinde İngiltere’yi terketmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereCinayetKatilCharles Edward RiddingtonRicky De Bruin
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