Cinayet Zanlısı Önce Cezasını Çekecek



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıYargıç Murat Soytaç huzuruna çıkarılan sanık askeri yasak bölgeyi ihlal suçunu kabul etti. Sanığın suçunu kabul etmesi üzerine mahkeme sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiğini ve işlemiş olduğu askeri bölgeyi ihlal suçundan 40 gün hapis cezası ile cezalandırıldığını açıkladı.Mahkeme dışından aldığımız bilgide sanığın askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan almış olduğu cezanın sonucunda BM yetkilileri aracılığı ile Güney Kıbrıs’a iade edilmesi bekleniyor