Cinayet Zanlısı Önce Cezasını Çekecek

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Güney Kıbrıs’ta aralarında yaşadıkları tartışma sonucunda bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan Hindistanlı zanlı Malkit Singh bugün Askeri Mahkeme huzurunda askeri bölgeyi ihlal suçundan yargılandı.
Yargıç Murat Soytaç huzuruna çıkarılan sanık askeri yasak bölgeyi ihlal suçunu kabul etti. Sanığın suçunu kabul etmesi üzerine mahkeme sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiğini ve işlemiş olduğu askeri bölgeyi ihlal suçundan 40 gün hapis cezası ile cezalandırıldığını açıkladı.
Mahkeme dışından aldığımız bilgide sanığın askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan almış olduğu cezanın sonucunda BM yetkilileri aracılığı ile Güney Kıbrıs’a iade edilmesi bekleniyor