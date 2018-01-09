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Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

09 Ocak 2018 Salı 18:08
Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk
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Cinayet Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aralarında kız yüzünden önceden husumet bulunan ve Mohamed Jumma Salem Attroug’un evini basarak, 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve kavga esnasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Polis, alınan 8 günlük tutukluluk süresinde olayda kullanılan bıçağı bulurken, zanlı Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin evinde emare olarak alınan bıçağın birebir aynısını ele geçirdi.

Mohamed Jumma Salem Attroug’u bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh polise gönüllü ifade verdi. Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob Girne’de meydana gelen “adam öldürme”, “kanunsuz topluluk” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Olayın 29 Aralık’ta Alsancak Piyale Paşa Sokak’ta saat 01.45 sıralarında zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ın Mohamed Jumma Salem Attroug’un evine giderek, Attroug’u, , tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla, sol karın bölgesinden 5-6 kez bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti.

Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anımsatan Zaifer, olay gecesi kullanılan bıçağın bulunduğunu olayla bağlantılı bir şahsın daha arandığına değindi.

Zaifer, zanlıların verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu, alınan tutukluluk süresinde 7 kişiden ifade alındığını söyledi.

Cinayet gecesi olayı gören 6 kişiye ulaştıklarını kaydeden Zaifer, alına tanık ifadelerinde 5 zanlını da olay yerinde olduğunu doğruladığını kaydetti.

Yaklaşık 9 kişiden daha ifade alınması gerektiğine vurgu yapan Zaifer, zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ilk etapta methaldar olduğu suçların, toplum düzenini bozan gittikçe yaygınlaşan ve toplumu tedirgin eden ciddi suçlar olduğuna yeniden vurgu yaptı.

“Adam öldürme” suçunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren çok ağır ve ciddi bir suç olduğunu, meseleyle ilgili olarak aranan şahıs, emareler ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu kaydeden Yargıç Mesutoğu, zanlıların serbest kalmaları halinde bunlara etki edebileceğine vurgu yaptı. Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalması emrini verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohamed Jumma Salem AttrougKız YüzündenMaxim Hamed Mohammad Al-Ja AfrehTaimour Khaled TantashAymen Mohammed Ahmad AmerahNashat Hatem İbrahim Abualnadi Omar Makram Amin AL Qutob
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