Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Alayköy’de cinayete kurban giden Zehra Sorver’in ölümü ile ilgili tutuklanan eşi Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlu 37 gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Cinayet soruşturmasının sürdüğü ancak zanlıların etki edebilecekleri kısmının tamamlandığı belirtilerek teminat talep edildi.
Cinayet soruşturmasını yürüten polis, 15 Haziran tarihinde Alayköy’de Zehra Sorver’in cinayete kurban gitmesi olayı ile ilgili iki zanlının tutuklandığını söyledi. Maktulün oğlu 17 yaşındaki M.C.S’nin babası Levent Sorver ile birlikte cinayeti işlediğine dair ifade verdiğini kaydeden polis, yapılan soruşturmada olayın işlendiği saatlerde baba oğul zanlıların olay mahallinde bulunduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti. Cinayet soruşturmasının devam ettiğini ancak iki zanlının poliste tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum kalmadığını kaydeden polis, zanlıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmak üzere 3 ay süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadında suçun ağırlığını da dikkate alarak 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.