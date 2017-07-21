Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 16:41

Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de cinayete kurban giden Zehra Sorver’in ölümü ile ilgili tutuklanan eşi Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlu 37 gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Cinayet soruşturmasının sürdüğü ancak zanlıların etki edebilecekleri kısmının tamamlandığı belirtilerek teminat talep edildi.

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, 15 Haziran tarihinde Alayköy’de Zehra Sorver’in cinayete kurban gitmesi olayı ile ilgili iki zanlının tutuklandığını söyledi. Maktulün oğlu 17 yaşındaki M.C.S’nin babası Levent Sorver ile birlikte cinayeti işlediğine dair ifade verdiğini kaydeden polis, yapılan soruşturmada olayın işlendiği saatlerde baba oğul zanlıların olay mahallinde bulunduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti. Cinayet soruşturmasının devam ettiğini ancak iki zanlının poliste tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum kalmadığını kaydeden polis, zanlıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmak üzere 3 ay süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadında suçun ağırlığını da dikkate alarak 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
AlayköyCinayetZehra SorverLevent Sorver
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu Teminata Bağlandı Amcaoğlu Teminata Bağlandı
Teminatla Serbest Bırakıldılar Teminatla Serbest Bırakıldılar
Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak
Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak
BİRA HIRSIZI YAKALANDI BİRA HIRSIZI YAKALANDI
8 YIL SONRA YAKALANDI 8 YIL SONRA YAKALANDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Amcaoğlu Teminata Bağlandı

Haberi Oku