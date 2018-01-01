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Cinayet Zanlıları 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Cinayet Zanlıları 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:34
Cinayet Zanlıları 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Cinayet Zanlıları 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aralarında kız yüzünden önceden husumet bulunan ve Mohamed Jumma Salem Attroug’un evini basarak, 6 kez bıçaklayarak öldüren Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve kavga esnasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aynı olayla bağlantılı tutuklanan Modammed Khaled Mohammed Tantash ise olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmad Amerah, Nashat Hatem İbrahim Abualnadi ve Omar Makram Amin AL Qutob Girne’de meydana gelen “adam öldürme”, “kanunsuz topluluk” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Olayın 29 Aralık’ta Alsancak Piyale Paşa Sokak’ta saat 01.45 sıralarında zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ın Mohamed Jumma Salem Attroug’un evine giderek, Attroug’u, , tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla, sol karın bölgesinden 5-6 kez bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti. Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anımsatan Zaifer, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 1 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zaifer ayrıca olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını ifade etti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten Zaifer, soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine 8’şer gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mesutoğu, zanlıların serbest kalmaları halinde bunlara etki edebileceğine vurgu yaptı. Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalması emrini verdi

Son Güncelleme: 01.01.2018 19:45
Anahtar Kelimeler:
BıçakCinayetOmar Makram Amin Al QutobMaxim Hamed Mohammad Al-Ja AfrehNashat Hatem İbrahim AbualnadiAymen Mohammed Ahmad AmerahTaimour Khaled Tantash
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