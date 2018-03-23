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Cinayet Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Alsancak’ta 13 Mart günü meydana gelen Memduh Ulugün cinayeti zanlıları Meryem Doğu Mehmet Doğu çifti hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Cinayet Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Alsancak’ta 13 Mart günü meydana gelen Memduh Ulugün cinayeti zanlıları Meryem Doğu Mehmet Doğu çifti hakkındaki soruşturma devam ediyor.

23 Mart 2018 Cuma 19:22
Cinayet Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Cinayet Zanlıları 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta 13 Mart günü meydana gelen Memduh Ulugün cinayeti zanlıları Meryem Doğu Mehmet Doğu çifti hakkındaki soruşturma devam ediyor. Planlayarak vahşi bir cinayete imza atan Doğu çifti 9 gün tutukluluğun ardından dün yoğun güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların mahkemeye çıkarıldığı saatlerde, Mustafa Çağatay Caddesinin mahkemeler önündeki bölümü trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinde mahkemeye getirilen çift ek tutuklama duruşmasına çıkarıldı. Cinayet soruşturmasını yapan Polis Müfettişi Eren Gözügüzeli, 13 Mart 2018 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen “Taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Polis Müfettişi, Alsancak Zeytinlik Sokak’ta kalan zanlı Meryem Doğu’nun ev sahibi olan ve evlerinin üst katında kalan Ulugün ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlı Meryem Doğu’nun Ulugün’ü telefonla aradığını, eve çağırdığını belirtti. Ulugün’ün evinin 8 buçuk metre ilerisindeki boş araziye aracıyla geldiğini belirten polis, zanlı Meryem Doğu’nun olay yerine gelen ve aracından inmekte olan Ulugün’e bıçakla bir kez darbe vurduğunu, Ulugün’ün kaçmaya çalıştığını, zanlı Mehmet Doğu tarafından yakalanarak yere yatırıldığını belirtti. Polis, Mehmet Doğu’nun Meryem Doğu’ya bıçaklaması talimatı verdiğini, zanlı Meryem Doğu’nun da beş kez Ulugün’ü göğüs kısmından bıçakladığını açıkladı.

Ulugün ile Meryem Doğu’nun telefonlarının incelendiğini, ikisinin gönül ilişkisi olduğuna dair tespitler yaptıklarını söyleyen polis, ayrıca Mehmet Doğu’nun cep telefonunda da görüntüler olduğunu açıkladı. Polis, görüntülerin olay gününün sabahı çekildiğini, Meryem Doğu, Mehmet Doğu ve Memduh Ulugün’ün konuşmalarının olduğunu ve bu konuşmaların ise Ulugün ile Meryem Doğu arasındaki ilişkiyle ilgili olduğunu belirtti.

Suç aletinin olay yerinde emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Meryem Doğu’nun ikinci kez gönüllü ifade verdiğini, zanlı Mehmet Doğu’dan da gönüllü ifade alındığını söyledi. Zanlıların 9 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 15 kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, zanlılar ile Ulugün’e ait cep telefonu dökümlerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlıların telefonunda silinmiş mesajların da uzmanlar tarafından geri getirilmeye çalışıldığını, zanlı Meryem Doğu’nun telefonunda Ulugün ile ilgili görüntüler olduğunu belirtti.

Zanlılar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini, gönüllü ifadelerin araştırılacağını, 15 kişiden daha ifade

alınacağını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı süreye itiraz etmezken, Doğu çiftinin çocuklarını görmek istediğini belirtti ve mahkemeden izin talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, talebin Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile görüşüldükten sonra değerlendirileceğini söyledi. Yargıç, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Meryem Doğu’dan alınan ifadenin sağlıklı olmayacağını, psikolojisinin bozulmuş olabileceğini öne sürdü. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetMeryem Doğu Mehmet Doğu
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