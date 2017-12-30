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Cinayet Soruşturmasında 3 Yeni Tutuklu

Cinayet Soruşturmasında 3 Yeni Tutuklu

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:03
Cinayet Soruşturmasında 3 Yeni Tutuklu
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Cinayet Soruşturmasında 3 Yeni Tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta dün sabaha karşı Mohamed Jumma Salem Attroug'un katledilmesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlılar Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer olayla ilgili bulguları aktardı. Zaifer huzurda bulunan zanlılar Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim’in zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Girne’de belirlenerek, tutuklandığını kaydetti. Polis , zanlı Omar Makram Amin Al Qutob’ın katil zanlısı Maxim H. M.A. Afref ile birlikte aynı araçta Ercan Havalimanı’na gittiklerinin belirlendiğine vurgu yaptı. Zaifer, diğer iki zanlı Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim’in ise katil zanlısı Maxim H. M.A. Afref’in aracının arkasında arkalı önlü havalimanına gittiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 30.12.2017 17:12
Anahtar Kelimeler:
Aymen Mohammed Ahmet Amerah Nashat Hatem İbrahimCinayetMohamed Jumma Salem AttrougOmar Makram Amin Al Qutob
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