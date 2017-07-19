Cinayet Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı. Gürler, bu güne kadar alınan tutukluluk sürelerinde 50 kişinin üzerinde ifade aldıklarını, bölgede bulunan kameraların görüntülerinin toplandığını ve incelemesinin sürdüğünü, zanlı M.C.S’nin vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Müfettiş Muavini Emirali Gürler yeni bulgu olarak bölge yapıdan sorguda cinayetin işlendiği gecenin ertesinde zanlıların köye giderek maktulü aradıklarını ve köylülerin görüp görmediğini sorduklarını bu durumun kayıp izlenimi vermek olabileceğini belirtti. Müfettiş Muavini Emirali Gürler soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek alınan emarelerin raporlarının henüz gelmediğini ve tahkikatın selameti açısından zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.